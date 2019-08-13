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Ufes passa por medidas para redução de custos

Dentre as medidas anunciadas, está a suspensão do uso de aparelhos de ar condicionado, o que gerou reclamação da comunidade acadêmica

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 20:09

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 ago 2019 às 20:09
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) anunciou ontem (12), medidas de redução de custos por conta dos cortes orçamentários determinados pelo Ministério da Educação. Na universidade, dos R$ 71 milhões previstos para despesas de custeio em 2019, 38% foram bloqueados, o equivalente a quase R$ 27 milhões.
Dentre as medidas anunciadas, está a suspensão do uso de aparelhos de ar condicionado, o que gerou reclamação da comunidade acadêmica. Além disso, a frequência da limpeza de salas de aula e banheiros será diminuída e cada gestor deverá definir qual área será priorizada. Para dar detalhes sobre os medidas anunciadas, vamos conversar com o pró-reitor de Planejamento da Ufes, Anilton Salles Garcia.
Entrevista - Fabio Botacin - Anilton Garcia - 13-08-19.mp3

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