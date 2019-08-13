Ufes passa por medidas para redução de custos

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) anunciou ontem (12), medidas de redução de custos por conta dos cortes orçamentários determinados pelo Ministério da Educação. Na universidade, dos R$ 71 milhões previstos para despesas de custeio em 2019, 38% foram bloqueados, o equivalente a quase R$ 27 milhões.

Dentre as medidas anunciadas, está a suspensão do uso de aparelhos de ar condicionado, o que gerou reclamação da comunidade acadêmica. Além disso, a frequência da limpeza de salas de aula e banheiros será diminuída e cada gestor deverá definir qual área será priorizada. Para dar detalhes sobre os medidas anunciadas, vamos conversar com o pró-reitor de Planejamento da Ufes, Anilton Salles Garcia.