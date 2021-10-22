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Ufes participa de estudo nacional sobre vacinas contra Covid

O objetivo é avaliar a efetividade e a segurança das doses de reforço das vacinas aplicadas em profissionais de saúde de instituições hospitalares

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 11:34

Publicado em 

22 out 2021 às 11:34
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) está participando de um estudo nacional para avaliar a efetividade e a segurança das vacinas da Covid-19 distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações e aplicadas em profissionais de saúde de instituições hospitalares. Ao todo, são oito hospitais que participam do estudo, financiado pelo Ministério da Saúde e coordenado pelo Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh/MEC). O objetivo, assim, é avaliar a efetividade e a segurança das doses de reforço das vacinas contra a Covid-19 distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações que foram aplicadas em profissionais de saúde de instituições hospitalares. À CBN Vitória, a médica Valéria Valim, gerente de Atenção à Saúde do Hucam-Ufes e pesquisadora do estudo, fala sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Valéria Valim - 22-10-21.mp3

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