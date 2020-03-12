Ufes orienta quarentena para quem retornar de viagem ao exterior

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, nesta quarta-feira (11), a pandemia de Covid-19. Apesar disso, os diretores ressaltaram que a declaração não muda as orientações, e que os governos devem manter o foco na contenção da circulação do vírus. Pensando nisso, a Universidade Federal do Espírito Santo divulgou um comunicado à comunidade acadêmica sobre medidas nos campi referentes à prevenção ao coronavírus. A mensagem solicita, inclusive, quarentena em algumas situações. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a vice-reitora da Ufes, Ethel Maciel, explica que, embora nenhum caso suspeito tenha sido identificado em todos os espaços da universidade, faz-se necessário a prevenção, uma vez que é um local que concentra um grande número de pessoas.