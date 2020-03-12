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ENTREVISTA

Ufes orienta quarentena para quem retornar de viagem ao exterior

Saiba detalhes das medidas tomadas pela Ufes em prevenção ao coronavírus

Publicado em 12 de Março de 2020 às 20:10

Publicado em 

12 mar 2020 às 20:10
Prédio da Administração Central da Ufes Crédito: José Renato Campos
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, nesta quarta-feira (11), a pandemia de Covid-19. Apesar disso, os diretores ressaltaram que a declaração não muda as orientações, e que os governos devem manter o foco na contenção da circulação do vírus. Pensando nisso, a Universidade Federal do Espírito Santo divulgou um comunicado à comunidade acadêmica sobre medidas nos campi referentes à prevenção ao coronavírus. A mensagem solicita, inclusive, quarentena em algumas situações. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a vice-reitora da Ufes, Ethel Maciel, explica que, embora nenhum caso suspeito tenha sido identificado em todos os espaços da universidade, faz-se necessário a prevenção, uma vez que é um local que concentra um grande número de pessoas.
Ethel também fala que ela própria esteve em viagem recente aos Estados Unidos e, por iniciativa própria, realiza uma quarentena para observar a saúde mesmo que ela não tenha identificado nenhum sintoma. A professora também fala que na cidade onde esteve percebeu que muitas pessoas estão com pânico e também há circulação de notícias falsas sobre a doença. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Ethel Maciel - 12-03-20

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