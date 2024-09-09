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Ufes oferta tratamento para enxaqueca e dores na face de forma gratuita

Ouça entrevista com Fernanda Dias, professora do curso de Fisioterapia da Ufes e coordenadora do projeto

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 11:22

Publicado em 

09 set 2024 às 11:22
dor de cabeça, enxaqueca, sono, compressa, bolsa de gelo
dor de cabeça, enxaqueca, sono, compressa, bolsa de gelo Crédito: Shutterstock
Um tratamento inovador para tratar enxaqueca e dores crônicas na face está sendo ofertado de forma totalmente gratuita pela primeira vez no Espírito Santo. A neuromodulação, que estimula o cérebro através de ondas, reduz significativamente as dores de modo não invasivo e garante a melhora na qualidade de vida para portadores dessas condições clínicas. Quem oferta esse procedimento é a Universidade Federal do Espírito Santo, através dos projetos Neuromodulação Ufes para todos e Projeto Alívio. Para conhecer mais sobre esse recurso e formas de inscrição para tornar-se um dos atendidos, ouça a conversa completa com Fernanda Dias, professora do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenadora do projeto!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Fernanda Dias -09-09-24.mp3
Cadastro para seleção do serviço: www.instagram.com/alivio_dtm

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