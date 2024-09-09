Ufes oferta tratamento para enxaqueca e dores na face de forma gratuita

Um tratamento inovador para tratar enxaqueca e dores crônicas na face está sendo ofertado de forma totalmente gratuita pela primeira vez no Espírito Santo. A neuromodulação, que estimula o cérebro através de ondas, reduz significativamente as dores de modo não invasivo e garante a melhora na qualidade de vida para portadores dessas condições clínicas. Quem oferta esse procedimento é a Universidade Federal do Espírito Santo, através dos projetos Neuromodulação Ufes para todos e Projeto Alívio. Para conhecer mais sobre esse recurso e formas de inscrição para tornar-se um dos atendidos, ouça a conversa completa com Fernanda Dias, professora do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenadora do projeto!