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No ritmo Paris 2024

Ufes oferece práticas esportivas olímpicas gratuitas

As oficinas são oferecidas pelo Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) e contemplam crianças, adultos e idosos

Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 12:05

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 ago 2024 às 12:05
Rebeca Andrade foi ouro nas Olimpíadas de Paris
Rebeca Andrade foi ouro nas Olimpíadas de Paris Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Já imaginou dar um mortal esticado como a Rebeca Andrade? Ou aplicar um ippon como a Beatriz Souza? Ou, que tal, ser tão preciso no tiro com arco como o Marcus D'Almeida? Através de aulas gratuitas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é possível praticar os mesmos esportes que grandes atletas olímpicos brasileiros. As oficinas são oferecidas de forma gratuita pelo Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) e contemplam crianças, adultos e idosos em diversas opções de práticas esportivas. Para detalhar as aulas e destacar os benefícios da prática de atividade física, a CBN Vitória conversa com o professor Maurício dos Santos de Oliveira, do Departamento de Desportos da Ufes, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Ginástica (NPG) e tutor do Programa de Educação Tutorial de Educação Física (PET-Educação Física). Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Maurício dos Santos de Oliveira - 10-08-24
Confira as modalidades e contatos clicando aqui.

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