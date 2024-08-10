Ufes oferece práticas esportivas olímpicas gratuitas

Já imaginou dar um mortal esticado como a Rebeca Andrade? Ou aplicar um ippon como a Beatriz Souza? Ou, que tal, ser tão preciso no tiro com arco como o Marcus D'Almeida? Através de aulas gratuitas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é possível praticar os mesmos esportes que grandes atletas olímpicos brasileiros. As oficinas são oferecidas de forma gratuita pelo Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) e contemplam crianças, adultos e idosos em diversas opções de práticas esportivas. Para detalhar as aulas e destacar os benefícios da prática de atividade física, a CBN Vitória conversa com o professor Maurício dos Santos de Oliveira, do Departamento de Desportos da Ufes, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Ginástica (NPG) e tutor do Programa de Educação Tutorial de Educação Física (PET-Educação Física). Ouça a conversa completa!