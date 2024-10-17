Ufes oferece grupo de apoio para mães de crianças com diagnóstico de autismo

Um projeto do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo tem oferecido grupos de apoio para cuidadoras de crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O maTErnAr busca reunir mães, avós, tias, irmãs, primas e demais pessoas do sexo feminino que cuidem de crianças neuroatípicas para um espaço de trocas de experiências e práticas de autocuidado. O objetivo é prezar pela saúde mental dessas mulheres, que costumam abrir mão de si para cuidar dos filhos. Em entrevista à CBN Vitória, a terapeuta ocupacional da Ufes e coordenadora do projeto de extensão, Lívia Hosken, detalha como funciona o grupo. Ouça a conversa completa!