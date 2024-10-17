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Ufes oferece grupo de apoio para mães de crianças com diagnóstico de autismo

Ouça entrevista com a terapeuta ocupacional e coordenadora do projeto de extensão, Lívia Hosken

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 out 2024 às 11:41
Consciência do Autismo
Consciência do Autismo Crédito: karelinlestrange por Pixabay
Um projeto do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo tem oferecido grupos de apoio para cuidadoras de crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O maTErnAr busca reunir mães, avós, tias, irmãs, primas e demais pessoas do sexo feminino que cuidem de crianças neuroatípicas para um espaço de trocas de experiências e práticas de autocuidado. O objetivo é prezar pela saúde mental dessas mulheres, que costumam abrir mão de si para cuidar dos filhos. Em entrevista à CBN Vitória, a terapeuta ocupacional da Ufes e coordenadora do projeto de extensão, Lívia Hosken, detalha como funciona o grupo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz -Lívia Hosken -17-10-24.mp3
As pessoas interessadas em participar devem fazer contato com a equipe do MaTErnAr pelo perfil do projeto no Instagram: @maternar.ufes

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