Ufes não descarta suspender aulas por falta de verba

Reinaldo Centoducatte explica que a demora se deve a não publicação do decreto presidencial que, deve sofrer cortes e adequações. A expectativa é de que a liberação ocorra até 22 de maio próximo. Diante da dificuldade orçamentária, já que a Ufes vem cobrindo as suas despesas com recursos de 2014, o reitor conta que vem negociando com prestadores de serviços e fornecedores para que serviços essenciais, como limpeza, vigilância e funcionamento do restaurante universitário não parem.