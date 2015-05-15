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Ufes não descarta suspender aulas por falta de verba

Reinaldo Centoducatte explica que a demora se deve a não publicação do decreto presidencial, que deve sofrer cortes e adequações

Publicado em 15 de Maio de 2015 às 17:09

Publicado em 

15 mai 2015 às 17:09
Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo não descarta a possibilidade de suspender aulas, caso repasse orçamentário de 2015 não chegue à instituição nos próximos meses.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Reinaldo Centoducatte UFES - 15-05-15
Reinaldo Centoducatte explica que a demora se deve a não publicação do decreto presidencial que, deve sofrer cortes e adequações. A expectativa é de que a liberação ocorra até 22 de maio próximo. Diante da dificuldade orçamentária, já que a Ufes vem cobrindo as suas despesas com recursos de 2014, o reitor conta que vem negociando com prestadores de serviços e fornecedores para que serviços essenciais, como limpeza, vigilância e funcionamento do restaurante universitário não parem.

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