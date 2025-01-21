Ufes investiga variações genéticas e predisposição a tipos hereditários de câncer

Uma pesquisa inédita realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo está investigando a relação entre variações genéticas e a predisposição a tipos hereditários de câncer em alguns pacientes. Através da iniciativa, o projeto oferece testes genéticos e aconselhamento genético para pacientes com suspeita de câncer hereditário atendidos no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), em Vitória. O objetivo, com os resultados, é entender as mutações específicas da população e realizar diagnósticos precoces. Em entrevista à CBN Vitória, a professora e pesquisadora do Departamento de Ciências Biológicas da Ufes, Débora Dummer Meira, detalha a pesquisa. Ouça a conversa completa!