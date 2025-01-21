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Saúde

Ufes investiga variações genéticas e predisposição a tipos hereditários de câncer

A pesquisa é inédita e tem o objetivo de entender as mutações específicas e realizar diagnósticos precoces

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 11:59

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

21 jan 2025 às 11:59
DNA, material genético, genética
Variações genéticas, exames de DNA para avaliação de síndromes genéticas Crédito: Pixabay
Uma pesquisa inédita realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo está investigando a relação entre variações genéticas e a predisposição a tipos hereditários de câncer em alguns pacientes. Através da iniciativa, o projeto oferece testes genéticos e aconselhamento genético para pacientes com suspeita de câncer hereditário atendidos no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), em Vitória. O objetivo, com os resultados, é entender as mutações específicas da população e realizar diagnósticos precoces. Em entrevista à CBN Vitória, a professora e pesquisadora do Departamento de Ciências Biológicas da Ufes, Débora Dummer Meira, detalha a pesquisa. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Débora Dummer Meira -21-01-25.mp3

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