Ufes: falta de recursos compromete pagamento de bolsas, auxílios e contratos

O bloqueio no orçamento das instituições federais de ensino superior pode deixar 14,7 mil estudantes sem o pagamento das bolsas e auxílio estudantil em dezembro, valores importantes para garantir a permanência desses estudantes na universidade. Na Ufes, mais de 5,4 mil estudantes ficarão sem o benefício e, no Ifes, o número chega a 8,5 mil. O corte também afeta bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que recebem pela Capes. Na Ufes, são 399 bolsistas Capes de doutorado e 420 de mestrado, enquanto no país esse número chega a 100 mil estudantes.
No momento, a Administração Central ainda aguarda o repasse de recursos por parte do Ministério da Educação para o pagamento de bolsas (normalmente feito até o 5º dia útil do mês), o que não ocorreu. “Agora, a situação ficou um pouco mais complicada. Pelos nossos levantamentos, temos quase R$ 6 milhões comprometidos nesse último procedimento. Somado ao bloqueio efetivado no meio do ano, de R$ 8,9 milhões, totaliza praticamente R$ 14 milhões de recursos bloqueados no orçamento”, analisa o reitor da Ufes, Paulo Vargas.
Entrevista Fernanda Queiroz -Paulo Vargas - 07-12-22.mp3