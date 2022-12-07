Ufes: falta de recursos compromete pagamento de bolsas, auxílios e contratos

O bloqueio no orçamento das instituições federais de ensino superior pode deixar 14,7 mil estudantes sem o pagamento das bolsas e auxílio estudantil em dezembro, valores importantes para garantir a permanência desses estudantes na universidade. Na Ufes, mais de 5,4 mil estudantes ficarão sem o benefício e, no Ifes, o número chega a 8,5 mil. O corte também afeta bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que recebem pela Capes. Na Ufes, são 399 bolsistas Capes de doutorado e 420 de mestrado, enquanto no país esse número chega a 100 mil estudantes.