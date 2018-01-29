Ufes divulga lista de aprovados. Tire suas dúvidas sobre a matrícula

O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta segunda-feira (29), a lista dos candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. Os alunos que optaram por cursos na Ufes e no Ifes podem entrar na página do programa na internet e pesquisar pela instituição - local de oferta, curso grau e turno.
Nesta terça-feira (30), começa, de fato, a pré-matrícula on-line obrigatória para os alunos convocados no dia anterior. A pré-matrícula deverá ser feita até o dia 4 de fevereiro. Nesta edição do CBN Cotidiano, a pró-reitora de Graduação da Ufes, Zenólia Figueiredo, traz detalhes da divulgação dos aprovados. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Zenolia Figueiredo - 29-01-18