Ufes divulga lista de aprovados. Tire suas dúvidas sobre a matrícula

O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta segunda-feira (29), a lista dos candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. Os alunos que optaram por cursos na Ufes e no Ifes podem entrar na página do programa na internet e pesquisar pela instituição - local de oferta, curso grau e turno.