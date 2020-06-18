Ufes desenvolve tecnologia de infravermelho para exames de Covid

Coronavírus - Reprodução Crédito: Reprodução

A pandemia do novo coronavírus tem mobilizando a comunidade científica em busca de soluções para a pandemia. A mais recente iniciativa é a de pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em colaboração com universidades do Brasil e da Inglaterra, que estão utilizado a espectroscopia por infravermelho para a realização de testes que identificam, de forma rápida e de baixo custo, as tendências e as reações em tempo real do novo coronavírus. Os resultados obtidos por esse procedimento podem fornecer dados importantes para o diagnóstico e o rastreamento da infecção em toda a população brasileira. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o médico José Geraldo Mill, um dos pesquisadores do projeto, professor da Ufes e gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam).

A chamada espectroscopia de infravermelho é uma técnica analítica rápida, de baixo custo, sem reagentes, não invasiva e não destrutiva, capaz de gerar um espectro de impressões digitais de materiais biológicos. "A luz infravermelha interage com as estruturas moleculares das principais biomoléculas contidas na amostra, como os ácidos nucleicos, gerando um sinal quantitativo para a informação viral". O objetivo inicial é chegar a 600 amostras num prazo de dois meses.

Atualmente, 250 pessoas já fizeram o teste. Mill ressalta que a pesquisa também pretende incluir outros municípios e outros estados, uma vez que o vírus não é igual, tem várias mutações, manifestando-se de forma diferente em cada região. O projeto pretende incluir na pesquisa pacientes das cidades de Belo Horizonte (MG) e de Ilhéus (BA). Durante a entrevista, o professor também trouxe como destaque outras pesquisas, no âmbito da Universidade, que tratam do coronavírus. Conheça detalhes das pesquisas científicas:

Hucam Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta

AS PESQUISAS:

Acompanhamento da Covid 19 em pacientes que já usam, rotineiramente, cloroquina ou hidroxicloronina

Envolve vários hospitais do Brasil. Há muitos pacientes que usam cronicamente cloroquina ou hidroxicloroquina para tratar outras doenças, como lúpus ou artrite reumatoide. Os pacientes que fazem esse tipo de tratamento no Hucam estão sendo acompanhados e, se vierem a ter Covid, os pacientes serão acompanhados para verificar a gravidade da doença.

Desenvolvimento de um software para diagnóstico de imagem de pacientes com comprometimento pulmonar na Covid

O raio-X simples ou a tomografia de pulmões tem sido arma importante no diagnóstico da severidade da covid19. O Hucam está desenvolvendo com pesquisadores da área de inteligência artificial da Ufes (Departamento de Informática) um software de leitura de imagem para distinguir imagens radiológicas produzidas pela Covid de imagens produzidas por outros tipos de pneumonias.

Identificação de marcadores de severidade da Covid-19

Esse projeto é feito em associação com vários hospitais do Brasil e visa identificar precocemente marcadores de severidade do quadro de Covid-19 de um paciente. Hoje são poucos os marcadores usados, além das imagens radiográficas e da saturação de oxigênio, que informaria o médico que um paciente está piorando e precisa de receber tratamentos específicos.

Resposta imunológica após a Covid

Após a infecção com o coronavírus, o organismo passa a produzir dois tipos de anticorpos, chamados de IgM e IgG. Nesse projeto, servidores que trabalham na área da saúde, tanto em contato direto com os pacientes como aqueles que trabalham em serviços administrativos, serão acompanhados durante seis meses, após a recuperação da doença. O objetivo é verificar como se comportam esses anticorpos ao longo do tempo (sangue será coletado em 6 momentos após cura da doença). A permanência de níveis elevados de anticorpos IgG é importante para a imunidade. O acompanhamento também será importante para verificar se esses indivíduos não terão mais reinfecção pelo coronavírus ou por outros vírus que produzem sintomas gripais.