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Ufes desenvolve tabuleiro de xadrez inspirado em monumentos capixabas

Ouça detalhes na entrevista com o coordenador do projeto, Aparecido José Cirilo

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jul 2024 às 11:42
Tabuleiro
Tabuleiro Crédito: Divulgação/Ufes
Pesquisadores do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes (Leena) da Ufes desenvolveram um tabuleiro de xadrez cujas peças foram inspiradas em monumentos capixabas. Com o objetivo de promover a história, memória e identidade do Espírito Santo, o jogo apresenta Dona Domingas como rainha e Padre Alonso como bispo. Todas as 32 peças, que também homenageiam o grupo indígena Botocudo, o Monumento à Colonização Espanhola e o cabo Aldomário, foram esculpidas com as impressoras tridimensionais do laboratório. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do laboratório e professor do Departamento de Artes Visuais da Ufes, Aparecido José Cirilo explica como o tabuleiro foi desenvolvido. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Aparecido José Cirillo - 09-07-24.mp3
O tabuleiro de xadrez pode ser visitado no Campus de Goiabeiras. Para isso, é preciso fazer o agendamento da visita guiada neste link. O telefone de mensagens do coordenador do projeto é (27) 99810-0346. 

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