Ufes desenvolve tabuleiro de xadrez inspirado em monumentos capixabas

Pesquisadores do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes (Leena) da Ufes desenvolveram um tabuleiro de xadrez cujas peças foram inspiradas em monumentos capixabas. Com o objetivo de promover a história, memória e identidade do Espírito Santo, o jogo apresenta Dona Domingas como rainha e Padre Alonso como bispo. Todas as 32 peças, que também homenageiam o grupo indígena Botocudo, o Monumento à Colonização Espanhola e o cabo Aldomário, foram esculpidas com as impressoras tridimensionais do laboratório. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do laboratório e professor do Departamento de Artes Visuais da Ufes, Aparecido José Cirilo explica como o tabuleiro foi desenvolvido. Ouça a conversa completa!