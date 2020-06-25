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Ufes desenvolve pulseira que alerta para distanciamento social

Ouça entrevista com o professor e tutor do grupo de pesquisa, Rodrigo Guimarães

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 10:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 jun 2020 às 10:22
Pulseira Anti-Covid é desenvolvida por estudantes da Ufes Crédito: Foto: Reprodução/ TV Gazeta
Um dispositivo chamado de pulseira anti-covid permite identificar se as pessoas estão mantendo um distanciamento de pelo menos dois metros, diminuindo, então, as chances de proliferação do novo coronavírus. Os responsáveis pela invenção são integrantes do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Espírito Santo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Laiola Guimarães - 25-06-20
Em entrevista nesta quinta-feira (25) à CBN Vitória, o professor e tutor do grupo, Rodrigo Guimarães, explicou que a novidade permite que as pessoas mantenham uma distância, seja na fila do supermercado, da farmácia ou no próprio ambiente de trabalho. O aparelho, que teve um custo de r$ 50, controla a potência do sinal emitido pelas outras pulseiras. Para que haja êxito, cada indivíduo deve ter uma unidade. quando o intervalo entre duas os mais pessoas é desrespeitado, alertas visuais e sonoros são ativados. A ferramenta que monitora a distância foi desenvolvida em um mês e meio pelos alunos André Cunha e Joana Loureiro. 

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