Ufes desenvolve projetos de saneamento de 18 cidades do Espírito Santo

Para garantir recursos federais futuros na área de saneamento básico, cada município terá até o final deste ano para criar seu Conselho Municipal de Saneamento. Quem não constituir o seu, deixará de receber dinheiro federal por não ter criado esse tipo de colegiado. Nesta mesma data também termina o prazo para que as cidades desenvolvessem um plano municipal de saneamento, ou da mesma maneira, deixarão de receber verba do governo. No Espirito Santo, a Amunes em parceria com a Ufes está executando a elaboração de planos de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos em pelo menos 18 municípios. A proposta da entidade é atender a todas as cidades do estado, por isso foram desenvolvidos três pacotes específicos. Sendo que os pacotes voltados para municípios com recursos do ministério das cidades e da Funasa já estão em andamento. Já para as cidades que ainda não possuem nenhum tipo de recursos, existe uma negociação com o Governo do estado para liberação de recursos para estes projetos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o chefe do Laboratório de Gestão do Saneamento Ambiental, Renato Siman, fala sobre as dificuldades que são encontradas nas cidades em que estão atuando para elaborar os projetos. Além da estrutura, um dos focos de melhoria direta com os projetos saindo do papel, é a saúde pública. Ouça e entenda.