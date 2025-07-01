Ufes desenvolve esteira inteligente que contribui para saúde de idosos

O envelhecimento é um processo inevitável, mas pode ser enfrentado com mais saúde, qualidade de vida e até diversão. Pensando em incentivar idosos sedentários a se movimentarem de forma prazerosa, pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desenvolveram a "SmartTreadmill", uma esteira inteligente que une realidade virtual, jogos interativos e monitoramento da saúde em um único equipamento. Criada em parceria pelos laboratórios Labtel e Human Centered System Lab (HCS), a tecnologia usa sensores e exergames [movimentação corporal para a concretização do jogo] para transformar a caminhada em uma experiência lúdica e estimulante. Em entrevista à CBN Vitória, a mestre e doutora em Educação Física, Carla Zimerer, que atua no projeto, fala sobre o assunto.

E como funciona? A combinação de sensores e de um telão digital leva a pessoa para dentro do ambiente virtual em três dimensões (3D), onde ela anda por uma plantação, enquanto um animal lança vegetais ou objetos pelo caminho. O objetivo é fazer com que o indivíduo pegue ou rebata o elemento usando um dos braços. Os sinais do usuário são captados por um sensor, que fica posicionado de frente para a esteira e transporta os movimentos para o personagem do jogo. Os testes são acompanhados por profissionais da área da saúde, que usam da pontuação do jogo para entender a evolução dos usuários, como coordenação motora e capacidade cognitiva. Ouça a conversa completa!