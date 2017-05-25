Ufes desenvolve carro e caminhão que viajam sem motoristas

O carro autônomo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) fez sua primeira viagem sozinho. Em uma experiência pioneira no país, segundo a Ufes, o veículo fez o trajeto Vitória x Guarapari. O veículo ganhou o nome de 'Iara' (Intelligent Autonomous Robotic Automobile). Um caminhão também está sendo desenvolvido nos mesmos moldes. Confira na entrevista com o coordenador do projeto, Professor Alberto Ferreira de Souza.