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Ufes desenvolve carro e caminhão que viajam sem motoristas

Pesquisa de automóveis autônomos colocam universidade como uma das principais do mundo nessa área. Carro autônomo viajou sozinho de Vitória à Guarapari

Publicado em 25 de Maio de 2017 às 20:10

Publicado em 

25 mai 2017 às 20:10
O carro autônomo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) fez sua primeira viagem sozinho. Em uma experiência pioneira no país, segundo a Ufes, o veículo fez o trajeto Vitória x Guarapari. O veículo ganhou o nome de 'Iara' (Intelligent Autonomous Robotic Automobile). Um caminhão também está sendo desenvolvido nos mesmos moldes. Confira na entrevista com o coordenador do projeto, Professor Alberto Ferreira de Souza.
Entrevista - Fabio Botacin - Alberto Ferreira - 25-05-17.mp3

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