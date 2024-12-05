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Ufes desenvolve biossensor para detectar salmonela em alimentos

Ouça entrevista com a pesquisadora Gabrielle Landim

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 dez 2024 às 11:18
Panela, cozinha, cozinhar, cozinheira, fogão
Panela, cozinha, cozinhar, cozinheira, fogão Crédito: Pexels
Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desenvolveram um biossensor capaz de identificar a bactéria salmonela em alimentos. A tecnologia promete reduzir o tempo de detecção da bactéria, o que pode aperfeiçoar as técnicas de controle de qualidade. Após o experimento, os pesquisadores criaram uma startup que tem como objetivo oferecer o kit de diagnóstico mais rápido do mundo. Em entrevista à CBN Vitória, a pesquisadora Gabrielle Landim explica a tecnologia. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gabrielle Landim - 05-12-24.mp3

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