Ufes desenvolve biossensor para detectar salmonela em alimentos

Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desenvolveram um biossensor capaz de identificar a bactéria salmonela em alimentos. A tecnologia promete reduzir o tempo de detecção da bactéria, o que pode aperfeiçoar as técnicas de controle de qualidade. Após o experimento, os pesquisadores criaram uma startup que tem como objetivo oferecer o kit de diagnóstico mais rápido do mundo. Em entrevista à CBN Vitória, a pesquisadora Gabrielle Landim explica a tecnologia. Ouça a conversa completa!