Ufes define este mês como será a retomada das aulas à distância

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) deve definir nas próximas semanas como será a retomada das aulas na universidade durante a pandemia. Em entrevista nesta terça-feira (09) à rádio CBN Vitória, o Reitor Paulo Vargas, disse que a retomada se dará através do ensino remoto emergencial. No entanto, como 50% dos alunos vivem em vulnerabilidade social, os centros acadêmicos ainda estão definindo de que forma este retorno seria mais igualitário.

As atividades presenciais na Ufes estão suspensas desde 18 de março. “Todos os Centros de Ensino foram instados a discutir e sugerir ações e atividades para a retomada das atividades de ensino de graduação, ainda durante a vigência da pandemia e mesmo depois, por acreditarmos que a suspensão do isolamento social com a retomada das atividades presenciais deverá ocorrer gradualmente”, explicou o reitor. Paulo Vargas disse ainda que é muito cedo para falar em semestre perdido como também em adiamento de vestibular.