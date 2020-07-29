Ufes: decisão sobre volta às aulas será definida em 6 de agosto

A Câmara Central de Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) aprovou a sugestão apresentada para o novo calendário acadêmico de 2020. A proposta, que ainda precisa da concordância do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da universidade, é de que o início das aulas seja no dia 1º de setembro, em um modelo remoto, com duração de 15 semanas. Se calendário for aprovado, o semestre 2020/1 terminará em dezembro e será em modelo de aulas remotas. Em 2021, serão concluídos três semestres: 2020/2, 2021/1 e 2021/2. A decisão final será definida até o próximo dia 06 de agosto, quando vão se reunir os membros do Cepe. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com a pró-reitora de Graduação da Ufes, Cláudia Gontijo.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Cláudia Gontijo - 29-07-20

Segundo a Universidade, o período de matrícula para esse semestre letivo será aberto na segunda quinzena de agosto e caberá às coordenações de curso e aos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE's) a definição das disciplinas a serem oferecidas.