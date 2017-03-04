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FEBRE AMARELA

Ufes continuará com vacinação no Campus de Goiabeiras

A partir desta segunda-feira, comunidade acadêmica e moradores de Vitória podem procurar o posto volante

Publicado em 04 de Março de 2017 às 10:51

Publicado em 

04 mar 2017 às 10:51
A Universidade Federal do Espírito Santo vai manter a partir de segunda-feira, dia 6 de março, o posto volante de vacinação contra a febre amarela no prédio do curso de Educação Física, no Campus de Goiabeiras, em Vitória. Segundo o superintendente de Cultura e Comunicação da Ufes, Edgar Rebouças, no local serão vacinadas não somente a comunidade acadêmica, como também moradores da Capital. Na Ufes não há necessidade de apresentação de comprovante de residência. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Edgar Rebouças - 04-03-2017

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