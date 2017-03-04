Ufes continuará com vacinação no Campus de Goiabeiras

A Universidade Federal do Espírito Santo vai manter a partir de segunda-feira, dia 6 de março, o posto volante de vacinação contra a febre amarela no prédio do curso de Educação Física, no Campus de Goiabeiras, em Vitória. Segundo o superintendente de Cultura e Comunicação da Ufes, Edgar Rebouças, no local serão vacinadas não somente a comunidade acadêmica, como também moradores da Capital. Na Ufes não há necessidade de apresentação de comprovante de residência.