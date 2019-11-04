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ENERGIA SOLAR

Ufes constrói a terceira maior usina solar do Brasil

A energia gerada pelos 17 mil painéis resultarão em uma economia de quase R$ 4 milhões por ano aos cofres da universidade

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 13:52

Publicado em 

04 nov 2019 às 13:52
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) deu um passo em direção à sustentabilidade e à geração de energia limpa. A instituição investiu R$ 18 milhões na construção da maior usina solar do Estado e a terceira maior do Brasil. A energia gerada pelos 17 mil painéis, divididos nos campi de Goiabeiras e Maruípe, resultarão em uma economia de quase R$ 4 milhões por ano aos cofres da Ufes. 
O pleno funcionando será até o início de 2020. Com a potência total, as unidades de Goiabeiras e Maruípe gerarão eletricidade suficiente para alimentar mais de quatro mil residências, o equivalente a todo o centro da Capital. Quem traz mais detalhes é o reitor da Ufes, Reinaldo Centoducatte. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Reinaldo Centoducatte - 04-11-19
 

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