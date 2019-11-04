Ufes constrói a terceira maior usina solar do Brasil

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) deu um passo em direção à sustentabilidade e à geração de energia limpa. A instituição investiu R$ 18 milhões na construção da maior usina solar do Estado e a terceira maior do Brasil. A energia gerada pelos 17 mil painéis, divididos nos campi de Goiabeiras e Maruípe, resultarão em uma economia de quase R$ 4 milhões por ano aos cofres da Ufes.