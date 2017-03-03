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ENTREVISTA

Ufes começa monitorar macacos existentes no campus Goiabeiras, após dois saguis encontrados mortos

Além desse monitoramento, um estudo será feito para entender por que a febre amarela se espalhou tão rápido no estado

Publicado em 03 de Março de 2017 às 18:44

Publicado em 

03 mar 2017 às 18:44
Após dois macacos saguis serem encontrados mortos no campus da Ufes, em Goiabeira, pesquisadores farão levantamento sobre os animais que vivem na mata que envolve a universidade. Os grupos familiares serão cadastrados, examinados e monitorados. Os mosquitos da região também serão estudados. O professor do Departamento de Ciências Biológicas da Ufes, Sérgio Lucena, explicou para o CBN Cotidiano como esse trabalho será realizado. Ele também coordena uma pesquisa para entender como e por que a febre amarela silvestre se espalhou tão rápido no Espírito Santo. Acompanhe.
Entrevista - Patricia Vallim - Sérgio Lucena - 03-03-17.mp3

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