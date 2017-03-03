Ufes começa monitorar macacos existentes no campus Goiabeiras, após dois saguis encontrados mortos

Após dois macacos saguis serem encontrados mortos no campus da Ufes, em Goiabeira, pesquisadores farão levantamento sobre os animais que vivem na mata que envolve a universidade. Os grupos familiares serão cadastrados, examinados e monitorados. Os mosquitos da região também serão estudados. O professor do Departamento de Ciências Biológicas da Ufes, Sérgio Lucena, explicou para o CBN Cotidiano como esse trabalho será realizado. Ele também coordena uma pesquisa para entender como e por que a febre amarela silvestre se espalhou tão rápido no Espírito Santo. Acompanhe.