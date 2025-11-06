Ufes busca voluntários para programa gratuito de prevenção ao diabetes

Diabetes Crédito: Pexels

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está buscando por voluntários para um programa gratuito de prevenção ao diabetes tipo 2. São 20 vagas disponíveis para o Programa de Prevenção do Diabetes (PROVEN DIA), uma pesquisa clínica que busca avaliar como mudanças de estilo de vida podem prevenir a doença, sem que seja necessário usar medicamentos.

O estudo começou há alguns meses e oferece acompanhamento gratuito, com foco no desenvolvimento de hábitos mais saudáveis, incluindo alimentação e prática de atividade física. Futuramente, os resultados podem subsidiar políticas públicas de saúde. Em entrevista à CBN Vitória, a doutora em ciências fisiológicas e professora associada do curso de Nutrição da Ufes, Luciane Bresciane Salaroli, explica quem pode se voluntariar. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciane Bresciane Salaroli – 06-11-25.mp3

Como participar?

- Para saber se você é elegível, acesse o link: redcap.bp.org.br/surveys/?s=YKNFLXTDWJEAWN4C