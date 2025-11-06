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Ufes busca voluntários para programa gratuito de prevenção ao diabetes

Ouça detalhes na entrevista com a doutora em Ciências fisiológicas, Luciane Bresciane Salaroli

Publicado em 06 de Novembro de 2025 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 nov 2025 às 11:33
Diabetes
Diabetes Crédito: Pexels
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está buscando por voluntários para um programa gratuito de prevenção ao diabetes tipo 2. São 20 vagas disponíveis para o Programa de Prevenção do Diabetes (PROVEN DIA), uma pesquisa clínica que busca avaliar como mudanças de estilo de vida podem prevenir a doença, sem que seja necessário usar medicamentos.
O estudo começou há alguns meses e oferece acompanhamento gratuito, com foco no desenvolvimento de hábitos mais saudáveis, incluindo alimentação e prática de atividade física. Futuramente, os resultados podem subsidiar políticas públicas de saúde. Em entrevista à CBN Vitória, a doutora em ciências fisiológicas e professora associada do curso de Nutrição da Ufes, Luciane Bresciane Salaroli, explica quem pode se voluntariar. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciane Bresciane Salaroli – 06-11-25.mp3
Como participar?
- Para saber se você é elegível, acesse o link: redcap.bp.org.br/surveys/?s=YKNFLXTDWJEAWN4C
- Ou entre em contato pelo WhatsApp do projeto: (27) 99286-2435

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