UFES avança em estudos para a construção de casas com tecnologia 3D

Empresas pelo mundo já desenvolvem projetos de casas construídas usando tecnologia 3D. No Brasil, os estudos avançam nas universidades, como é o caso do desenvolvido pelo doutor em Design e Arquitetura e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Bruno Massara Rocha. A pesquisa por aqui já está em estágio avançado e trabalha com protótipos em maquetes.

Segundo o professor, as máquinas que imprimem em escala arquitetônica estão chegando agora ao mercado. Mas no laboratório da universidade, já é possível fazer protótipos. O professor destaca que uma casa construída a partir de impressão 3D para se tornar comum ainda precisa vencer uma série de obstáculos. A popularização, de acordo com o pesquisador, vai demorar um tempo.