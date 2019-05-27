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UNIVERSIDADE

UFES avança em estudos para a construção de casas com tecnologia 3D

O coordenador da pesquisa é o professor Bruno Massara Rocha, doutor em Design e Arquitetura

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 12:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mai 2019 às 12:54
Empresas pelo mundo já desenvolvem projetos de casas construídas usando tecnologia 3D. No Brasil, os estudos avançam nas universidades, como é o caso do desenvolvido pelo doutor em Design e Arquitetura e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Bruno Massara Rocha. A pesquisa por aqui já está em estágio avançado e trabalha com protótipos em maquetes.
Segundo o professor, as máquinas que imprimem em escala arquitetônica estão chegando agora ao mercado. Mas no laboratório da universidade, já é possível fazer protótipos. O professor destaca que uma casa construída a partir de impressão 3D para se tornar comum ainda precisa vencer uma série de obstáculos. A popularização, de acordo com o pesquisador, vai demorar um tempo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Massara Rocha - 27-05-19

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