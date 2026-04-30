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Turismo: o que no ES atrai turistas de outros Estados e até de fora do país

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Turismo, Luciano Machado

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 abr 2026 às 11:36
Buda de Ibiraçu, Cachoeira da Fumaça e o Convento da Penha estão na lista de votação das 7 Maravilhas do ES
Buda de Ibiraçu, Cachoeira da Fumaça e o Convento da Penha  Crédito: A Gazeta/Governo do ES/g1ES
Uma feira que aconteceu no Espírito Santo nos últimos dias abordou as potencialidades turísticas do Estado, a ESTour, Salão do Turismo Capixaba, onde foi apresentado, inclusive, o plano de internacionalização do Espírito Santo. A principal aposta para o curto e médio prazos é o estabelecimento de uma rota aérea internacional, com foco inicial no mercado argentino. Segundo Bruno Reis, presidente da Embratur, o Estado passa a integrar o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati), que já viabilizou rotas como Paris-Salvador e Madri-Recife.
Quais são os turistas estrangeiros que já "descobriram" o Estado?
Segundo informações do Plano Brasis – iniciativa do Sebrae, em parceria com a Embratur e o governo –, o Espírito Santo já conta com uma base consolidada de mercados emissores internacionais, com destaque para Argentina e Chile, considerados países de um mercado consolidado. Países como Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, França e Espanha concentram parcela dos visitantes estrangeiros e são vistos como essenciais.
Dados recentes indicam, inclusive, um avanço na participação norte-americana, que lidera a origem dos turistas internacionais no Estado. Ao mesmo tempo, o plano identifica oportunidades de expansão em mercados como Canadá e Colômbia, que vêm demonstrando crescimento no interesse pelo destino capixaba.
Além do litoral, um outro destaque é o crescimento do turismo de experiência no interior do Estado, especialmente ligado ao agroturismo, à gastronomia e às tradições culturais. Ele citou ainda a Festa da Penha, o Convento da Penha, o roteiro das missões jesuítas, em Viana, e o Santuário Nacional de São José de Anchieta.
E a estratégia para atrair mais visitantes é apresentar a diversidade, considerada um dos principais ativos do Estado, com atributos que dialogam com diferentes perfis de turistas. Quem explica detalhes desta estratégia é o secretário de Estado de Turismo, Luciano Machado!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciano Machado - 30-04-26.mp3

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