Turismo: mineiros respondem por mais da metade dos visitantes no verão do ES

Em três anos, o fluxo de passageiros em viagens de fretamento de transporte terrestre cresceu em 121% no Espírito Santo. Os dados são do Anuário do Transporte Terrestre, apresentado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) por meio do Observatório do Turismo. A pesquisa reúne informações sobre a movimentação de passageiros e o tráfego rodoviário no território capixaba.

De acordo com o levantamento, em 2024, o Estado recebeu mais de 389 mil passageiros — um aumento de 28,8% em relação a 2023 e de 121,8% em relação a 2021. Outro marco foi no transporte rodoviário regular: foram realizados mais de 1,5 milhão de desembarques em todo o Espírito Santo. Os dados ainda mostram que destinos como Guarapari, Vitória, São Mateus e Vila Velha estão entre os preferidos dos turistas, com destaque para o público de Minas Gerais, que respondeu por mais da metade dos visitantes no verão. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, apresenta os resultados do levantamento e fala quais as perspectivas para os próximos anos. Ouça a conversa completa!