Turismo e economia: o que falta para o ES entrar na rota dos cruzeiros?

A chegada de navios ao Espírito Santo sempre chama atenção dos capixabas. Responsável por movimentar a economia local e dar ainda mais beleza à Baía de Vitória, a chegada de turistas de todo o Brasil e de outros lugares do mundo é vista com bons olhos por pessoas ligadas ao turismo. No fim de fevereiro, "Vasco da Gama", um navio da Alemanha, chegou ao Espírito Santo, levantando alguns questionamentos, por exemplo: o que falta para o Estado voltar a integrar a rota dos cruzeiros? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Turismo do Espírito Santo, Victor Coelho, explica o que a pasta tem feito para colocar o Estado neste patamar e por que isso pode ser importante. Ouça a conversa completa!