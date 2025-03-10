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Cidades

Turismo e economia: o que falta para o ES entrar na rota dos cruzeiros?

Ouça entrevista com o secretário de Turismo do Espírito Santo, Victor Coelho

Publicado em 10 de Março de 2025 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mar 2025 às 11:31
Estudo simula entrada e saída de cruzeiros em Vitória
Estudo simula entrada e saída de cruzeiros em Vitória Crédito: Divulgação/Setur
A chegada de navios ao Espírito Santo sempre chama atenção dos capixabas. Responsável por movimentar a economia local e dar ainda mais beleza à Baía de Vitória, a chegada de turistas de todo o Brasil e de outros lugares do mundo é vista com bons olhos por pessoas ligadas ao turismo. No fim de fevereiro, "Vasco da Gama", um navio da Alemanha, chegou ao Espírito Santo, levantando alguns questionamentos, por exemplo: o que falta para o Estado voltar a integrar a rota dos cruzeiros? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Turismo do Espírito Santo, Victor Coelho, explica o que a pasta tem feito para colocar o Estado neste patamar e por que isso pode ser importante. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Victor Coelho - 10-03-25.mp3

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