Turismo do Espírito Santo está retomando aos patamares pré-pandemia

O turismo do Espírito Santo já tem desempenho parecido ao período pré-pandemia. A afirmação é do presidente do Conselho Estadual de Turismo do Espírito Santo, Fernando Otávio. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele disse que, no inverno, o Espírito Santo foi um dos 10 estados mais procurados do país. A expectativa é que, no verão. a procura pelo litoral do Estado seja uma das maiores da história, devido à cotação do dólar e a demanda reprimida por causa da pandemia. Ouça: