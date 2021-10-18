Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Turismo do Espírito Santo está retomando aos patamares pré-pandemia
Terceiro trimestre

Turismo do Espírito Santo está retomando aos patamares pré-pandemia

O entrevistado é Fernando Otávio, presidente do Conselho Estadual de Turismo e empresário do setor

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:21

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

18 out 2021 às 17:21
Na retomada do turismo, viajantes
O assunto é a retomada do turismo Crédito: Pexels
O turismo do Espírito Santo já tem desempenho parecido ao período pré-pandemia. A afirmação é do presidente do Conselho Estadual de Turismo do Espírito Santo, Fernando Otávio. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele disse que, no inverno, o Espírito Santo foi um dos 10 estados mais procurados do país. A expectativa é que, no verão. a procura pelo litoral do Estado seja uma das maiores da história, devido à cotação do dólar e a demanda reprimida por causa da pandemia. Ouça:
Mário Bonella entrevista Fernando Otávio - 18/10/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados