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ENTREVISTA

Turismo de Guarapari já vive um momento melhor que o de 2016

Apesar disso, os problemas de mobilidade urbana e superlotação de imóveis são apontados como desafios à cidade

Publicado em 04 de Janeiro de 2017 às 09:48

Publicado em 

04 jan 2017 às 09:48
Os resultados iniciais do verão de 2017 apontam que o turismo de Guarapari já vive um momento melhor que o do ano passado. A afirmação é do diretor do Conselho Municipal de Turismo de Guarapari - COMTUR -, Fernando Otávio Campos da Silva. Segundo ele, até fevereiro, 1 milhão e 200 mil turistas devem passar pela cidade movimentando, em média, R$ 400 milhões.
Apesar disso, os problemas de mobilidade urbana e superlotação de imóveis são apontados como desafios à cidade. O diretor afirma que, apesar da preocupação em torno do abastecimento de água, a questão já não preocupa como em anos anteriores. "Apesar do alerta constante, já temos mais tranquilidade que não faltará água", finaliza.
Entrevista - Patricia Vallim - Fernando Otavio Campos da Silva - 04-01-17

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