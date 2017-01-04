Turismo de Guarapari já vive um momento melhor que o de 2016

Os resultados iniciais do verão de 2017 apontam que o turismo de Guarapari já vive um momento melhor que o do ano passado. A afirmação é do diretor do Conselho Municipal de Turismo de Guarapari - COMTUR -, Fernando Otávio Campos da Silva. Segundo ele, até fevereiro, 1 milhão e 200 mil turistas devem passar pela cidade movimentando, em média, R$ 400 milhões.
Apesar disso, os problemas de mobilidade urbana e superlotação de imóveis são apontados como desafios à cidade. O diretor afirma que, apesar da preocupação em torno do abastecimento de água, a questão já não preocupa como em anos anteriores. "Apesar do alerta constante, já temos mais tranquilidade que não faltará água", finaliza.
Entrevista - Patricia Vallim - Fernando Otavio Campos da Silva - 04-01-17