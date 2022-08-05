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Turismo de experiência: polo cervejeiro público será inaugurado em Viana

O local vai oferecer condições para a instalação de cervejarias na cidade e já conta com campo público de plantação de lúpulo

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 10:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 ago 2022 às 10:35
Cerveja
Cerveja Crédito: Pixabay
O Brasil é o terceiro maior produtor de cervejas em todo o mundo. São mais de 1.300 cervejarias espalhadas pelo país, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv). O produto é feito com quatro ingredientes: água, malte, levedura e lúpulo. Nesta sexta-feira (5) é recordado o Dia Internacional da Cerveja. A data foi criada na Califórnia (EUA) em 2008, e é celebrada na primeira sexta-feira do mês de agosto, durante o verão do hemisfério norte. É nesse clima que será lançado o primeiro Polo Cervejeiro Público do Brasil, no município de Viana. O lançamento ocorre nesta sexta-feira (05) na Cervejaria Else, em Pedra Mulata. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Wanderson Bueno, fala sobre o assunto!
O Polo, segundo o prefeito, vai oferecer condições para a instalação de cervejarias em Viana, que já conta com campo público de plantação de lúpulo e terá o Centro de Formação Profissional do Polo Capixaba de Cervejas Artesanais (Tecnocerva) para formar mão de obra especializada para produção. "O objetivo da implantação do Polo Cervejeiro é o de aquecer a economia da cidade, gerando mais empregos e arrecadação por meio do turismo de experiência, em que há degustação de sabores diversos, e da economia criativa”, explica. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Wanderson Bueno - 05-08-22

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