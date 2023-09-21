Turismo: capixabas e mineiros lideram busca por destinos no ES

Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo Crédito: Getty Images

Nesta quarta (20), a Secretaria do Turismo (Setur) e o Instituto Jones Santos Neves (IJSN) divulgaram os resultados da pesquisa Inverno 2023 e do Boletim da Economia de Turismo. A primeira teve como objetivo identificar o perfil dos turistas que visitaram o Espírito Santo durante o período do inverno. Já o Boletim apresenta um retrato da economia do turismo com base nas atividades relacionadas ao segmento.

Em entrevista à CBN Vitória, o diretor presidente do IJSN, Pablo Lira, e o Secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles detalham os resultados. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Weverson Meireles e Pablo Lira - 21-09-23.mp3

A pesquisa teve como objetivo identificar o perfil dos turistas que visitaram o Espírito Santo durante o período do inverno e a ação foi realizada entre os dias 15 e 31 de julho.

De acordo com o Boletim, as atividades turísticas no Espírito Santo registraram variação positiva de +3,7% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Já na comparação interanual, o incremento foi de +5,6%. O bom resultado se repete ainda quando analisado o volume acumulado do ano (+5,2%) e o acumulado dos últimos quatro trimestres (+7,9%).

Na comparação com os demais estados, o Espírito Santo avançou três posições em relação ao primeiro trimestre de 2023, aparecendo na quinta posição no ranking de crescimento interanual do volume das atividades turísticas. Minas Gerais (+14,7%), Rio de Janeiro (+11,7%) e Paraná (8,6%) registraram as maiores variações nessa base de comparação.

Já a pesquisa Inverno 2023 ocorreu entre os dias 15 e 31 de julho e entrevistou 1.510 pessoas, que visitaram 12 municípios capixabas. A pesquisa mostrou que 74,80% dos visitantes tem entre 21 e 50 anos e mais de 44% tem curso superior completo. Dos entrevistados, 35,6% ganham de 2 a 5 salários mínimos e 25,6 ganham de 5 a 10. Mas, o fato que mais chamou atenção na pesquisa deste ano foi o gasto médio diário individual: enquanto em 2022 o gasto diário foi de R$ 166,70, em 2023 este valor passou para R$ 206,63, um aumento de 23,95%.

Já quando se fala da origem dos turistas, os números foram parecidos com o resultado da Pesquisa Inverno 2022. Em 2023, 43% foram capixabas e 2022, 40,70%. mineiros ficaram em segundo, mantendo 33% nos dois anos consecutivos e cariocas em terceiro, com 8,1% em 2023 e 9,4% em 2022. São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Goiás e Paraná também aparecem como visitantes dos destinos capixabas. Embora não tenha voos diretos e não sejam estados vizinhos, Goiás e Paraná tem aparecido constantemente desde 2019 como turistas.

O motivo da viagem a lazer teve uma pequena alta. “Enquanto em 2022, 76% visitavam o Espírito Santo por lazer ou passeio, este ano foram 83%. O número de pessoas que vem para ficar na casa de parentes ou amigos diminuiu este ano, isso também reflete na alta do local de hospedagem em pousadas, que em 2022 foi 20,9% e agora teve um aumento para 26,3%”, comentou o secretário Weverson Meireles.