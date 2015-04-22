Turfa: um milhão de metros quadrados já foram queimados na Serra, segundo o comandante da Defesa Civil Estadual, Coronel Fabiano Bonno. Desde a última segunda-feira (20) a estratégia de combate está sob a responsabilidade da Defesa Civil Estadual. Cerca de 100 homens atuam na região do Mestre Álvaro para conter os focos. Há ajuda também de maquinário das prefeitura de Serra e Vitória e de empresas. A estratégia é conter o avanço do incêndio com a abertura de trincheiras que serão posteriormente encharcadas com água do Canal dos Escravos.