Turfa queima em uma profundidade de até quatro metros, diz Bombeiros

A fumaça do incêndio na área de turfa próxima ao monte Mestre Álvaro, na Serra, Grande Vitória voltou a ser sentida por moradores da Serra e da região de Jardim Camburi, em Vitória. O Corpo de Bombeiros retornou ao local debelar o fogo. O incêndio na turfa acontece desde o dia 20 de fevereiro.