Turfa queima em uma profundidade de até quatro metros, diz Bombeiros

A fumaça do incêndio na área de turfa próxima ao monte Mestre Álvaro, na Serra, Grande Vitória voltou a ser sentida por moradores da Serra e da região de Jardim Camburi, em Vitória. O Corpo de Bombeiros retornou ao local debelar o fogo. O incêndio na turfa acontece desde o dia 20 de fevereiro.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o capitão Thompson fala sobre a dificuldade de fazer o combate devido à geografia do local e também pela profundidade de queima da turfa - aproximadamente quatro metros abaixo da superfície. Ouça.
Entrevista - Fábio Botacin - Capitão Thompson - 19-03-15