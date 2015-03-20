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COMBATE A INCÊNDIO

Turfa queima em uma profundidade de até quatro metros, diz Bombeiros

Capitão do Corpo de Bombeiros informou que pelo menos quatro caminhões pipa estão sendo usado para debelar o incêndio e reduzir a fumaça, na Serra

Publicado em 19 de Março de 2015 às 22:07

Publicado em 

19 mar 2015 às 22:07
A fumaça do incêndio na área de turfa próxima ao monte Mestre Álvaro, na Serra, Grande Vitória voltou a ser sentida por moradores da Serra e da região de Jardim Camburi, em Vitória. O Corpo de Bombeiros retornou ao local debelar o fogo. O incêndio na turfa acontece desde o dia 20 de fevereiro.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o capitão Thompson fala sobre a dificuldade de fazer o combate devido à geografia do local e também pela profundidade de queima da turfa - aproximadamente quatro metros abaixo da superfície. Ouça.
Entrevista - Fábio Botacin - Capitão Thompson - 19-03-15

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