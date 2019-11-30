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Saúde do cérebro

Turbine o cérebro: saiba como deixar memória afiada ao longo da vida

É preciso praticar atividades físicas para manter a saúde física

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 12:23

Publicado em 

30 nov 2019 às 12:23
Será que você, ouvinte, sabe como está a sua saúde cerebral? Assim como é preciso praticar atividades físicas para manter a saúde física, é necessário exercitar o cérebro para manter a saúde mental. E especialistas apontam: estimular e desafiar o cérebro é fundamental, sobretudo, com a chegada da velhice. É sobre esse assunto que a gente, conversou, no CBN Vitória com a doutora Jovana Gobbi Ciriaco, neurologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Vamos entender, um pouco mais, sobre como é o funcionamento da nossa memória e como melhorar o seu desempenho ao longo da vida.
Entrvista - Gabriela Martins - Jovana Gobbi Ciriaco -30-11-19

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