Turbine o cérebro: saiba como deixar memória afiada ao longo da vida

Será que você, ouvinte, sabe como está a sua saúde cerebral? Assim como é preciso praticar atividades físicas para manter a saúde física, é necessário exercitar o cérebro para manter a saúde mental. E especialistas apontam: estimular e desafiar o cérebro é fundamental, sobretudo, com a chegada da velhice. É sobre esse assunto que a gente, conversou, no CBN Vitória com a doutora Jovana Gobbi Ciriaco, neurologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Vamos entender, um pouco mais, sobre como é o funcionamento da nossa memória e como melhorar o seu desempenho ao longo da vida.