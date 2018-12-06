Turbidez da água do Rio Doce é 15 vezes superior ao padrão nacional

A turbidez da água do Rio Doce está 15 vezes superior ao padrão previsto pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). Uma outra importante constatação é de que a lama não é inerte e há a presença de nitrogênio, além de metais. As informações estão presentes em um estudo coordenado pelo oceanólogo Fabiano Thompson, professor do Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A pesquisa foi publicada na revista científica “Science of the Total Environment” e é derivado da tese de mestrado em engenharia de produção.