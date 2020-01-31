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Tuk-tuk no trânsito de Vitória: saiba o que diz a legislação

Serão 20 veículos, com motores elétricos, que circularão nos bairros Mata da Praia, Jardim da Penha, Santa Lúcia e Santa Helena

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 13:25

Publicado em 

31 jan 2020 às 13:25
Popular em países da Ásia, o serviço de triciclos motorizados, conhecido como "tuk-tuk", foi lançado nesta semana, em Vitória, e é o único do tipo no País a circular por aplicativo, dizem as empresas responsáveis pela parceria para oferecer esse serviço de transporte. Serão 20 veículos, com motores elétricos, que circularão em uma zona limitada, que inclui os bairros de Mata da Praia, Jardim da Penha, Santa Lúcia e Santa Helena. É sobre esse assunto que a CBN Vitória conversou com a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim. Em destaque o que diz a legislação de trânsito sobre esse tipo de veículo. Confira! 
Entrevista - Patricia Vallim - Ana Elisa Nahas - 31-01-20

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