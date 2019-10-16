Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA

Tudo sobre o aumento da cota para compras em free shops

É a maior alteração desse setor desde 1991. Cota para consumo nessas lojas passa para R$ 1 mil em janeiro de 2020

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 01:22

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 out 2019 às 01:22
Dólar: aumento da cota Crédito: Reprodução/ Pixabay
O presidente Jair Bolsonaro informou pelas redes sociais que, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, o limite para compras em free shops vai passar dos atuais US$ 500 para US$ 1.000. Segundo o presidente, a portaria já foi assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A mudança só será permitida para o ano que vem por causa da legislação. Os free shops ou duty free shops são lojas geralmente localizadas em salas de embarque e desembarque de aeroportos onde os produtos são vendidos sem encargos e tributos.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o delegado Fabrício Betto, da Alfândega do Porto de Vitória, detalha a mudança e seus impactos. Destaca que essa é a maior alteração do setor desde 1991 e ele alerta que a mudança nesse valor da cota não altera as quantidades já previstas em outras portarias. "Para eletrônicos, continua valendo o máximo de três para determinados objetos". E alerta. "Essa mudança também não se estende a compras feitas dentro do país de destino, apenas nas lojas dos aeroportos". Ouça os detalhes completos na entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Delegado Fabricio Beto - 15-10-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados