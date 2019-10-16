Tudo sobre o aumento da cota para compras em free shops

O presidente Jair Bolsonaro informou pelas redes sociais que, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, o limite para compras em free shops vai passar dos atuais US$ 500 para US$ 1.000. Segundo o presidente, a portaria já foi assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A mudança só será permitida para o ano que vem por causa da legislação. Os free shops ou duty free shops são lojas geralmente localizadas em salas de embarque e desembarque de aeroportos onde os produtos são vendidos sem encargos e tributos.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o delegado Fabrício Betto, da Alfândega do Porto de Vitória, detalha a mudança e seus impactos. Destaca que essa é a maior alteração do setor desde 1991 e ele alerta que a mudança nesse valor da cota não altera as quantidades já previstas em outras portarias. "Para eletrônicos, continua valendo o máximo de três para determinados objetos". E alerta. "Essa mudança também não se estende a compras feitas dentro do país de destino, apenas nas lojas dos aeroportos". Ouça os detalhes completos na entrevista: