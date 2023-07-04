Tudo o que você precisa saber sobre o Fest Gastronomia

O Fest Gastronomia vai trazer um cardápio recheado de atrações para toda a família, de 7 a 9 de julho, na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória. Além dos shows musicais, aulas com chefs, feiras, food trucks e recreação infantil, fazem parte dele alguns dos melhores restaurantes do Estado. Por lá, as comidas custarão de R$ 10 a R$ 45. A praça de alimentação do Fest ficará na sede social do Álvares e o acesso será totalmente liberado para quem estiver no evento, assim como será gratuita a participação nas aulas-shows dos chefs, tanto na Carreta Senac como no Auditório Senac/Fecomércio, sujeitas apenas à lotação dos espaços. Já comprou ingresso e quer saber o que vai ter de bom para comer nos três dias de festival? Ouça detalhes na entrevista com o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo.