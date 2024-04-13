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Tudo o que você precisa saber sobre o café!

Ouça entrevista com o mestre de Torra e campeão Brasileiro de Torra 2019, Jonathan Piazarolo

Publicado em 13 de Abril de 2024 às 11:39

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

13 abr 2024 às 11:39
Mãos segurando grãos de café
Café em Grãos Crédito: Google
O Dia Mundial do Café é celebrado neste domingo, dia 14 de abril. Seja com uma xícara do tradicional café passado, do prático instantâneo ou, até mesmo, com um copo de café gelado, há muitas curiosidades sobre a história da bebida que está presente no dia a dia da população mundial. Só para se ter uma ideia, os números revelam que o consumo da bebida no Brasil entre novembro de 2022 a outubro de 2023 registrou um aumento de 1,64% em relação ao período anterior. O café expresso tem mais cafeína que o coado? Quantas xícaras podemos tomar por dia? Qual é a diferença entre café especial e tradicional? Em entrevista à CBN Vitória, o mestre de Torra e campeão Brasileiro de Torra 2019, Jonathan Piazarolo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa!
Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Jonathan Piazarolo - 13-04-24

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