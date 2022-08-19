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Tudo o que você precisa saber sobre a temporada de baleias-jubarte

Somente em 2021, as operadoras de turismo levaram mais de 1.100 visitantes na temporada

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 11:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 ago 2022 às 11:56
Temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo já começou
Temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo já começou Crédito: Leonardo Merçon/Amigos da Jubarte
Todos os anos, entre junho e novembro, grupos de baleias-jubarte deixam as águas congelantes da Antártida rumo às águas amenas do litoral do Espírito Santo, para fins reprodutivos. Uma pesquisa realizada pelo Projeto Baleia Jubarte, na última quinta-feira (16), constatou a maior quantidade de grupos de baleias da temporada reprodutiva de 2022 até o momento. E com essas gigantes do mar por aqui, o turismo de observação já começou. Os passeios custam em média R$ 350 e são realizados por quatro operadoras de turismo: Natura EcoTurismo, Blue Trip, Jubarte Safari e Agência Aves. Para agendar, é preciso entrar em contato pelas redes sociais das agências. O passeio tem duração de aproximadamente 6 horas. Em entrevista à CBN Vitória, Thiago Ferrari, coordenador geral do Projeto Amigos da Jubarte, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Thiago Ferrari - 19-08-22
De acordo com a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, no ano de 2021, as operadoras de turismo levaram mais de 1.100 visitantes durante toda a temporada para observarem as baleias. Além disso, que neste ano foi realizado em conjunto com o Instituto Amigos da Baleia Jubarte diversas atividades de capacitação, acompanhamento, parcerias e promoção, com os agentes de viagens que trabalham com o whale watching em Vitória e no Espírito Santo, com o objetivo de dobrarmos o público atendido.

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