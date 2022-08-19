Tudo o que você precisa saber sobre a temporada de baleias-jubarte

Todos os anos, entre junho e novembro, grupos de baleias-jubarte deixam as águas congelantes da Antártida rumo às águas amenas do litoral do Espírito Santo, para fins reprodutivos. Uma pesquisa realizada pelo Projeto Baleia Jubarte, na última quinta-feira (16), constatou a maior quantidade de grupos de baleias da temporada reprodutiva de 2022 até o momento. E com essas gigantes do mar por aqui, o turismo de observação já começou. Os passeios custam em média R$ 350 e são realizados por quatro operadoras de turismo: Natura EcoTurismo, Blue Trip, Jubarte Safari e Agência Aves. Para agendar, é preciso entrar em contato pelas redes sociais das agências. O passeio tem duração de aproximadamente 6 horas. Em entrevista à CBN Vitória, Thiago Ferrari, coordenador geral do Projeto Amigos da Jubarte, fala sobre o assunto.