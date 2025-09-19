Tudo o que você precisa de saber sobre os cafés especiais!

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Festival CoffeES anuncia sua maior edição com salão inédito de chocolate artesanal, campeonato de Aeropress, workshops e aulas-shows

Publicado em 19 de Setembro de 2025 às 17:17

Publicado em 

19 set 2025 às 17:17
Forte calor atrapalhou a safra do café, impactando até nas vendas já fechadas
Forte calor atrapalhou a safra do café, impactando até nas vendas já fechadas Crédito: Shutterstock
O Espírito Santo, um gigante do café, prepara-se para sediar o seu maior evento do setor. O Festival Coffees chega à terceira edição com a finalidade de conectar produtores, especialistas e o consumidor final, entre 18 e 20 de setembro, no estacionamento do Shopping Vitória, com entrada gratuita.
No estado considerado o segundo maior produtor de café do país, o evento será a vitrine perfeita para mostrar a diversidade de grãos, as técnicas de preparo e o "terroir" único de cada região, e chega para desmistificar o conhecimento sobre a bebida e valorizar a excelência da produção capixaba.
Entrevista Diony Silva - Raul Guizelini - 19-09-25

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