Tudo o que você precisa de saber sobre os cafés especiais!

O Espírito Santo, um gigante do café, prepara-se para sediar o seu maior evento do setor. O Festival Coffees chega à terceira edição com a finalidade de conectar produtores, especialistas e o consumidor final, entre 18 e 20 de setembro, no estacionamento do Shopping Vitória, com entrada gratuita.

No estado considerado o segundo maior produtor de café do país, o evento será a vitrine perfeita para mostrar a diversidade de grãos, as técnicas de preparo e o "terroir" único de cada região, e chega para desmistificar o conhecimento sobre a bebida e valorizar a excelência da produção capixaba.