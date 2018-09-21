TSE usa robôs para ajudar a tirar dúvidas de eleitores

Daqui a duas semanas já acontece o primeiro turno das eleições, mas ainda há dúvidas que persistem por parte dos eleitores referente ao funcionamento do pleito. E a tecnologia vem sendo empregada enquanto aliada para solucionar as principais dúvidas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a usar robôs para ajudar os eleitores que têm dúvidas sobre o pleito de outubro.

Por meio dos assistentes virtuais instalados no Twitter (@TSEjusbr) e no Facebook (@TSEJus), os eleitores vão poder acessar vários serviços e consultar, inclusive, as informações dos candidatos. Ao enviar uma mensagem para o Facebook, vão aparecer algumas opções, como “dúvidas frequentes”, “situação eleitoral”, “quitação eleitoral” e “candidatos”.

Na “situação eleitoral”, por exemplo, basta a pessoa fornecer nome completo e número do título para que o assistente consulte o banco de dados do TSE e informe se a pessoa está apta a votar na disputa de outubro. Caso o eleitor tenha esquecido o número do título, é possível recuperá-lo fornecendo algumas informações (como data de nascimento e nome completo da mãe). O programa permite também consultar a zona eleitoral.

Na opção “candidatos”, é possível buscar todas as candidaturas, tanto nacionais quanto nos estados. O robô apresenta dados básicos e se a candidatura foi ou não deferida. O usuário pode solicitar o programa de governo. O sistema enviará o link para consulta do documento. O programa também dá a opção de ir para o site DivulgaCandContas, onde estão as prestações de contas periódicas dos candidatos. No Twitter, o robô funciona de forma semelhante. O usuário precisa buscar o perfil do TSE e enviar uma mensagem direta a ele, para que sejam abertas as possibilidades de consulta de informações sobre questões eleitorais e sobre candidatos.