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ENTREVISTAS

TSE reforça combate às fake news e lança site para desmentir boatos

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 19:13

Publicado em 

15 out 2018 às 19:13
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma página na internet para ajudar a esclarecer o eleitorado brasileiro acerca das informações falsas e falaciosas que vêm sendo disseminadas pelas redes sociais. No entendimento da Justiça Eleitoral, a divulgação de informações corretas, apuradas com rigor e seriedade, é a melhor maneira de enfrentar e combater a desinformação.
“Diante das inúmeras afirmações que tentam macular a higidez do processo eleitoral nacional, nessa página o TSE apresenta links para esclarecimentos oriundos de agências de checagem de conteúdo, alertando para os riscos da desinformação e clamando pelo compartilhamento consciente e responsável de mensagens nas redes sociais”, informa o órgão. Boletim de urna com 9.909 votos e o possível fato de garis transportando urnas, sem a permissão da Justiça Eleitoral, no Rio, são alguns dos boatos desmentidos.
Pelo link “Esclarecimentos sobre informações falsas” qualquer pessoa poderá ter acesso a informações que desconstroem boatos ou veiculações que buscam confundir os eleitores brasileiros. Diante das inúmeras afirmações que tentam macular a higidez do processo eleitoral nacional, nessa página o TSE apresenta links para esclarecimentos oriundos de agências de checagem de conteúdo, alertando para os riscos da desinformação e clamando pelo compartilhamento consciente e responsável de mensagens nas redes sociais. Thiago Fini, Assessor-Chefe de Gestão Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), detalha o trabalho realizado pelo TSE. Confira!
Entrevista - John Gomes - Tiago Fini - 15-10-18.mp3

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