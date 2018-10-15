TSE reforça combate às fake news e lança site para desmentir boatos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma página na internet para ajudar a esclarecer o eleitorado brasileiro acerca das informações falsas e falaciosas que vêm sendo disseminadas pelas redes sociais. No entendimento da Justiça Eleitoral, a divulgação de informações corretas, apuradas com rigor e seriedade, é a melhor maneira de enfrentar e combater a desinformação.

“Diante das inúmeras afirmações que tentam macular a higidez do processo eleitoral nacional, nessa página o TSE apresenta links para esclarecimentos oriundos de agências de checagem de conteúdo, alertando para os riscos da desinformação e clamando pelo compartilhamento consciente e responsável de mensagens nas redes sociais”, informa o órgão. Boletim de urna com 9.909 votos e o possível fato de garis transportando urnas, sem a permissão da Justiça Eleitoral, no Rio, são alguns dos boatos desmentidos.

Pelo link “Esclarecimentos sobre informações falsas” qualquer pessoa poderá ter acesso a informações que desconstroem boatos ou veiculações que buscam confundir os eleitores brasileiros. Diante das inúmeras afirmações que tentam macular a higidez do processo eleitoral nacional, nessa página o TSE apresenta links para esclarecimentos oriundos de agências de checagem de conteúdo, alertando para os riscos da desinformação e clamando pelo compartilhamento consciente e responsável de mensagens nas redes sociais. Thiago Fini, Assessor-Chefe de Gestão Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), detalha o trabalho realizado pelo TSE. Confira!