TSE planeja usar aplicativo e-Título para justificativa eleitoral

Está em estudo no Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade de permitir que os próprios eleitores validem suas impressões digitais por meio do aplicativo e-título (versão android ou ios) da Justiça Eleitoral. Ainda não há data definida para a implantação do projeto, mas a intenção é evoluir o app para transformá-lo, futuramente, em uma plataforma de serviços eleitorais. Atualmente, o e-título não é capaz de validar impressões digitais, embora possa fornecer certidão de quitação eleitoral.

Em entrevista à CBN Vitória, o juiz auxiliar da presidência do TSE, Ricardo Fioreze, explicou que entre os serviços que podem ser incorporados ao aplicativo estão a transferência do título de eleitor, a prova de domicílio e até mesmo a justificativa eleitoral.

Lançado em 2017, o e-título surgiu como alternativa à emissão de títulos eleitorais em papel. O objetivo foi reduzir os custos da justiça eleitoral com a emissão de segundas vias do documento e com a compra de suprimentos para impressoras, por exemplo. Com o e-título, o eleitor dispõe, com facilidade, de informações fundamentais para o dia da eleição, como os dados da zona e da seção eleitoral em que vota, bem como de sua situação cadastral.