Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ELEIÇÕES

TSE planeja usar aplicativo e-Título para justificativa eleitoral

Novos serviços devem ser incorporados à plataforma, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória o o juiz auxiliar da presidência do TSE, Ricardo Fioreze

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 12:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 out 2019 às 12:46
Está em estudo no Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade de permitir que os próprios eleitores validem suas impressões digitais por meio do aplicativo e-título (versão android ou ios) da Justiça Eleitoral. Ainda não há data definida para a implantação do projeto, mas a intenção é evoluir o app para transformá-lo, futuramente, em uma plataforma de serviços eleitorais. Atualmente, o e-título não é capaz de validar impressões digitais, embora possa fornecer certidão de quitação eleitoral.
Em entrevista à CBN Vitória, o juiz auxiliar da presidência do TSE, Ricardo Fioreze, explicou que entre os serviços que podem ser incorporados ao aplicativo estão a transferência do título de eleitor, a prova de domicílio e até mesmo a justificativa eleitoral.
Lançado em 2017, o e-título surgiu como alternativa à emissão de títulos eleitorais em papel. O objetivo foi reduzir os custos da justiça eleitoral com a emissão de segundas vias do documento e com a compra de suprimentos para impressoras, por exemplo. Com o e-título, o eleitor dispõe, com facilidade, de informações fundamentais para o dia da eleição, como os dados da zona e da seção eleitoral em que vota, bem como de sua situação cadastral.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ricardo Fioreze - 15-10-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados