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TSE extingue zona eleitoral com 76 mil eleitores de Vitória

Eleitores da 56ª Zona Eleitoral, localizada em Jardim Camburi, serão remanejados para as zonas eleitorais do Centro (1ª zona) e da Enseada do Suá (52ª zona)

Publicado em 17 de Maio de 2017 às 20:13

Publicado em 

17 mai 2017 às 20:13
Com o objetivo de economizar recursos, a Justiça Eleitoral decidiu extinguir a 56ª Zona Eleitoral, localizada em Jardim Camburi, em Vitória. Com isso, 76.803 eleitores de 16 bairros da Capital que eram vinculados a esta zona serão remanejados para as zonas eleitorais do Centro (1ª zona) e da Enseada do Suá (52ª zona). Saiba como serão os procedimentos deste remanejamento na entrevista concedida pelo assessor de Planejamento Estratégico do TRE Lander Fontes.
Entrevista - Fabio Botacin - Lander Fontes - 17-05-17.mp3

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