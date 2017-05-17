TSE extingue zona eleitoral com 76 mil eleitores de Vitória

Com o objetivo de economizar recursos, a Justiça Eleitoral decidiu extinguir a 56ª Zona Eleitoral, localizada em Jardim Camburi, em Vitória. Com isso, 76.803 eleitores de 16 bairros da Capital que eram vinculados a esta zona serão remanejados para as zonas eleitorais do Centro (1ª zona) e da Enseada do Suá (52ª zona). Saiba como serão os procedimentos deste remanejamento na entrevista concedida pelo assessor de Planejamento Estratégico do TRE Lander Fontes.