TSE define que candidatos poderão financiar toda a campanha política

O Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução que define que um candidato poderá financiar toda a sua campanha nas eleições deste ano. O financiamento é feito com recursos próprios, porém, apresenta limites de gastos para os diferentes cargos. Além disso, o ministro Dias Toffol pediu informações ao Congresso e à Presidência para decidir se suspende a regra de autofinanciamento e aplica aos candidatos o mesmo limite de doações para pessoas físicas, de 10% do rendimento bruto no ano anterior ao da eleição. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano em uma entrevista com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo Carneiro.