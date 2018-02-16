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ENTREVISTAS

TSE define que candidatos poderão financiar toda a campanha política

O financiamento é feito com recursos próprios, porém, apresenta limites de gastos para os diferentes cargos

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 17:57

Publicado em 

16 fev 2018 às 17:57
O Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução que define que um candidato poderá financiar toda a sua campanha nas eleições deste ano. O financiamento é feito com recursos próprios, porém, apresenta limites de gastos para os diferentes cargos. Além disso, o ministro Dias Toffol pediu informações ao Congresso e à Presidência para decidir se suspende a regra de autofinanciamento e aplica aos candidatos o mesmo limite de doações para pessoas físicas, de 10% do rendimento bruto no ano anterior ao da eleição. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano em uma entrevista com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo Carneiro.
Entrevista - John Gomes - Danilo Carneiro - 16-02-18.mp3
 
 
 

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