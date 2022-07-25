TSE define entidades aptas a ser observadoras das eleições; ES tem faculdade na lista

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou na última semana um conjunto de oito entidades que atuarão como observadores nacionais nas eleições. As instituições, que se cadastraram por meio de um edital lançado pela Corte em abril, vão compor missões para acompanhar todas as etapas do processo eleitoral, desde a campanha até a diplomação dos eleitos. Entre as entidades nacionais consideradas aptas está a Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Sendo assim, pesquisadores da instituição vão acompanhar de perto, e com métodos científicos, como será a fiscalização do TSE. Em entrevista à CBN Vitória, a professora Elda Bussinguer, coordenadora do Programa de Mestrado e Doutorado da FDV, fala sobre o assunto!