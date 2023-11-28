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Eleições

TSE começa testes públicos de segurança das urnas; saiba como funciona

Ouça entrevista com o coordenador de Tecnologia Eleitoral do TSE, Rafael Azevedo

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 nov 2023 às 11:34
Testes das urnas eletrônicas
Testes das urnas eletrônicas Crédito: Fernando Madeira
O Tribunal Superior Eleitoral iniciou nesta segunda-feira (27), o Teste Público de Segurança da Urna de 2023 – uma das etapas de verificação que atesta a segurança das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais do ano que vem. O teste prossegue até a próxima sexta-feira (1º). Até lá, mais de 30 especialistas em tecnologia da informação – hackers, programadores, representantes de universidades e peritos da Polícia Federal – vão testar os equipamentos usados para coletar os votos dos cidadãos. Entre os testes, o grupo tentará invadir o sistema da urna para identificar possíveis falhas e vulnerabilidades. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de Tecnologia Eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rafael Azevedo - 28-11-23.mp3

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