TRT-ES e mais três instituições cobram passaporte da vacina dos servidores

Sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos quatro instituições no Espírito Santo passaram a exigir de seus servidores, membros e funcionários terceirizados a comprovação da vacinação contra a Covid-19 para acessar os locais de trabalho. A medida passou a ser adotada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), pelo Ministério Público de Contas (MPC), pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e é apontada como mais uma forma para conter o avanço da contaminação e manter a salubridade dos ambientes de trabalho.

No caso do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES), o ato 74/2021 estabeleceu medidas para a retomada dos serviços presenciais desde setembro passado. O texto informa que os magistrados e servidores que não cumprirem adequadamente o ciclo vacinal serão impedidos de trabalhar nas dependências do Tribunal e de exercerem suas atribuições de forma remota ou telepresencial, até que regularizem sua situação. É o que explica o presidente da Corte, desembargador Marcello Mancilha, em entrevista à CBN Vitória. Segundo o magistrado, dos cerca de mil funcionários, apenas três não conseguiram comprovar a vacinação. Dois deles apresentaram atestados médicos para justificar a falta da imunização.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Qeiroz - Marcello Mancilha- 30-11-21.mp3

Também foi exigido que todos os empregados terceirizados que prestam serviços de limpeza e conservação, portaria, recepção, operação e elevadores, copeiragem, movimentação de materiais, condução de veículos oficiais e garçonaria, nas dependências do TRT apresentassem comprovante de vacinação contra a Covid-19. Dos usuários externos - que vão ao TRT - não será solicitado o cartão de vacinação, por enquanto.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCES)

Por nota, o Tribunal informou que em 13 de outubro deste ano instituiu uma portaria pela qual passou a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para os conselheiros, servidores, estagiários e terceirizados que forem entrar nas dependências do Tribunal.

O documento é cobrado ainda dos que participam de fiscalizações, desempenham suas atribuições externamente ou participam de eventos presenciais nos quais estejam representando a instituição.

A exigência do comprovante de vacinação vale para os terceirizados e para as empresas que prestam serviços por meio de contrato administrativo na sede do TCES, as quais devem executar suas obrigações contratuais por profissionais imunizados.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS (MPC)

Por nota, informou que o quadro de servidores que atuam no órgão é provido pelo TCES, sendo assim, seguem as regras exigidas para eles, inclusive em relação ao passaporte de vacinação.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO (MPES)

Portaria conjunta da PGJ/CGMP Nº 02, publicada nesta segunda-feira (22), estabelece que a vacinação contra a Covid-19 “é condição necessária para o ingresso dos membros, servidores, estagiários e demais colaboradores em todas as dependências da instituição, salvo se for apresentado relatório médico que justifique eventuais óbices à sua imunização”.