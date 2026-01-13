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Trotes no Samu podem custar vidas; secretário traz alerta!

Em 2025, o Samu recebeu o equivalente a 150 trotes por dia ou 6 por hora ou, ainda, 1 a cada 10 minutos

Publicado em 13 de Janeiro de 2026 às 11:03

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 jan 2026 às 11:03
ES recebeu mais de 560 trotes por dia em 2025
O acionamento indevido pode resultar em responsabilização legal Crédito: Deyvison Reis
Alerta sobre o risco de trotes! Na última semana, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada para atender a uma suposta ocorrência de acidente na Avenida Carioca, em Vila Velha. Mas a equipe teve uma desagradável surpresa ao chegar ao local: se tratava de um boneco caído em um buraco, ao lado de uma bicicleta quebrada, simulando um acidente. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) repudiou a atitude, destacando que o chamado indevido para a falsa ocorrência mobilizou profissionais, ambulância e recursos públicos para atender uma situação inexistente. Segundo a pasta, esse tipo de atitude causa prejuízo direto ao sistema de saúde e pode comprometer o atendimento a ocorrências reais, colocando vidas em risco.
A Sesa reforçou que o Samu/192 é um serviço essencial, voltado exclusivamente para situações de urgência e emergência, e que trotes ou comunicações falsas configuram uma atitude irresponsável e desumana, além de desrespeitar os profissionais da saúde e a população que depende do serviço. O acionamento indevido pode resultar em responsabilização legal. Em 2025, o Samu recebeu o equivalente a 150 trotes por dia ou 6 por hora ou, ainda, 1 a cada 10 minutos! Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, alerta sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Tyago Hoffmann - 13-01-25.mp3

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